Сезон кавунів цьогоріч завершиться на два тижні раніше - експерти

У нинішньому році сезон баштанних культур в Україні завершиться в середньому на два тижні раніше, ніж у 2019 році. При цьому ціна на останні партії кавунів зараз приблизно в 2,5 раза вища за минулорічну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Скорочення сезону пов'язане зі зниженням виробництва баштанних в країні через зменшення площ під цими культурами, а також з причини несприятливих погодних умов.

Аналітики зазначають, що впродовж усього сезону ціни на баштанні в Україні утримувалися на досить високому рівні. На сьогоднішній день виробники пропонують до продажу залишкові партії кавунів за ціною 1,50 - 3,50 грн/кг (0,05-0,13 дол./кг), а це в середньому в 2,5 рази дорожче, ніж наприкінці літа минулого року.

Тим часом останні партії динь фермери готові відвантажувати за ціною 3-5 грн/кг (0,11-0,18 дол./кг) залежно від сорту та якості, що фактично відповідає торішньому рівню цін в аналогічний період.

Як повідомляв Укрінформ, баржа із ​​300 тоннами херсонських кавунів 16 серпня 2020 року вирушила до Києва Дніпром. На причалі СП «Нібулон» в Переяславі-Хмельницькому баржу розвантажили 22 серпня.