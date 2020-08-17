Ціни на кавуни не знизяться до рівня минулорічних - експерти

Ціни на херсонські кавуни, які цими днями припливуть баржею по Дніпру до Києва, у серпні 2020 року будуть значно вищі минулорічних.

Як передає Укрінформ з посиланням на Еаst-fruit, про це заявив керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

«Оскільки покупці в Києві з великою ймовірністю не побачать минулорічних цінників на «кавуни з баржі», попит у нинішньому сезоні також може не дійти до показників минулого року. Саме цей факт суттєво стримував від формування максимального обсягу нинішнього відправлення», - повідомив Хорев.

Як пояснив один з учасників традиційного відправлення 300 тонн херсонських кавунів у Київ по Дніпру, директор ПП "Олександр А. Синенко" Олександр Синенко, при сформованих цінах на баштанні на внутрішньому ринку і проблеми з обсягами продукції високої якості відправити навіть близькі до торішніх обсяги кавунів і динь за один рейс виявилося проблематично.

Він нагадав, що в минулі роки за допомогою річкової логістики в столицю відправлялися великі партії херсонських кавунів і динь: від 450 до 500 тонн.

"На даний момент можна з упевненістю сказати, що урожай, зокрема, кавунів, може знизитися і вдвічі порівняно з минулим роком, через несприятливі погодні умови під час вегетації рослин», - сказав Синенко.

Як повідомляв Укрінформ, баржа з ​​300 тоннами херсонських кавунів 16 серпня 2020 року вирушила до Києва по Дніпру. Прибуття баржі очікується 21 серпня.