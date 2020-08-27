Уряд вніс зміни до Порядку затвердження проєктів будівництва

Кабінет Міністрів України на засіданні 26 серпня вніс зміни до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, які врегульовують питання, пов’язані із запровадженням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Відтак постановою "Про внесення змін до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи" визначається обов’язковість внесення даних до Реєстру будівельної діяльності відомостей про експертні організації та експертні звіти (з додатками про результати експертизи проєктів будівництва), укладання договорів між замовником та експертною організацією через електронний кабінет.

Також уводяться терміни «позитивний» та «негативний» експертний звіт, де лише позитивний звіт є підставою для затвердження або схвалення проєктів будівництва.

Крім того, змінами передбачається можливість затвердження проєктів будівництва виконкомами сільських, селищних, міських рад щодо об’єктів загальною кошторисною вартістю до 120 млн грн (у разі відсутності підприємств, установ та організацій, яким можливо делегувати функції замовника) та операторами системи передачі або газотранспортної системи незалежно від вартості проєктів будівництва відповідно до вимог чинного законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року в Україні запрацювала перша черга Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (http://e-construction.gov.ua/)

Планується, що на порталі надаватиметься відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, а також актуальна статистика щодо наданих послуг. Крім цього на сайті буде доступна онлайн-консультація через чат-бот та калькулятор для визначення класу наслідків (рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей) будівель.