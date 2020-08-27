Україна і Польща спільно боротимуться з податковими злочинами
Як передає Укрінформ з посиланням на PAP, про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів Польщі.
“Держави мають тісно співпрацювати, аби ефективно запобігати спробам уникнення оподаткування і разом боротися з шахрайством”,- заявив з цього приводу Косцінський.
У програмі візиту польських урядовців до Києва є зустріч з віцепрем’єр-міністром України Олексієм Резніковим та представниками українського бізнесу.
Заступник міністра фінансів РП Сарновський проведе переговори у міністерстві фінансів України з питань щодо механізмів ущільнення ПДВ та застосування податкових технологій.
У п’ятницю міністри фінансів України і Польщі Сергій Марченко і Тадеуш Косцінський підпишуть декларацію про поглиблення співпраці у боротьбі з податковими злочинами й незаконним відшкодуванням ПДВ.