Україна і Польща спільно боротимуться з податковими злочинами

Київ і Варшава планують співпрацювати щодо боротьби з фіскальними злочинами. У зв’язку з цим з дводенним візитом до України у четвер приїжджають міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський і заступник міністра Ян Сарновський.

Як передає Укрінформ з посиланням на PAP, про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів Польщі.

“Держави мають тісно співпрацювати, аби ефективно запобігати спробам уникнення оподаткування і разом боротися з шахрайством”,- заявив з цього приводу Косцінський.

У програмі візиту польських урядовців до Києва є зустріч з віцепрем’єр-міністром України Олексієм Резніковим та представниками українського бізнесу.

Заступник міністра фінансів РП Сарновський проведе переговори у міністерстві фінансів України з питань щодо механізмів ущільнення ПДВ та застосування податкових технологій.

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У п’ятницю міністри фінансів України і Польщі Сергій Марченко і Тадеуш Косцінський підпишуть декларацію про поглиблення співпраці у боротьбі з податковими злочинами й незаконним відшкодуванням ПДВ.