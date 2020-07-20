Податківці попередили можливість ухилення від оподаткування на значну суму

ГУ ДПС у Київській області спільно з колегами з інших областей упереджено використання реальним сектором економіки податкового кредиту з ознаками фіктивності на суму більше 20 млн грн ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба ДПС України.

4.07.2020 співробітниками ГУ ДПС у Київській області в ході виконання заходів з аналізу потенційно ризикових операцій було виявлено комплекс операцій одного з суб’єктів господарювання, що містив ознаки підміни товарної номенклатури (так звана «скрутка»).

Сформувавши в системі електронного адміністрування (СЕА) ПДВ ліміт за рахунок реєстрації податкових накладних на отримання лікеро-горілчаних виробів та пива в асортименті, суб’єкт господарювання здійснив спробу подальшої реєстрації за рахунок сформованого таким чином ліміту податкових накладних на відвантаження сільськогосподарської та промислової продукції (насіння соняшнику та ріпаку, пшениця, ячмінь, запасні частини до тепловозів тощо). Тобто реєструвалися податкові накладні на відвантаження товару, походження якого в СЕА не прослідковувалось.

Проведений оперативний аналіз діяльності зазначеного суб’єкта та його контрагентів показав, що була спільна риса в їх діяльності. Так за останній місяць у них відбулася зміна власників та керівників, а сплата податків знаходиться на мінімальному рівні або взагалі відсутня.

Через створену за останні два місяці ДПС систему оперативного обміну інформацією про ризикові операції негайно були надіслані ДПС України повідомлення про виявлені ризикові операції до головних управлінь ДПС в областях, де були зареєстровані контрагенти суб’єкта господарювання про якого йдеться.

В результаті 15.07.2020 регіональними комісіями контролюючих органів було прийнято рішення про визначення суб’єктів господарювання, які брали участь у зазначених операціях, як таких, що мають ознаки ризиковості. Реєстрація поданих ними податкових накладних була зупинена з пропозицією надати пояснення щодо проведених операцій та копії документів, що підтверджують фактичне їх проведення. Однак станом на 17.07.2020 такі підтвердження, а також скарги на зупинення реєстрації податкових накладних до ДПС не надходили.

Враховуючи це, ДПС звернулась до правоохоронних органів із заявою про наявність у діях посадових осіб зазначених суб’єктів господарювання ознак злочину, передбаченого ст. 366 КК України «Службове підроблення».

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Наразі можливість реєстрації вказаними вище суб’єктами податкових накладних з метою формування податкового кредиту з ознаками фіктивності для підприємств реального сектору економіки упереджена.

«Мені б хотілося звернутися до тих, хто продовжує користуватися послугами розробників схем формування фіктивного податкового кредиту, – прокоментував цю ситуацію заступник Голови ДПС Євген Олейніков. – Краще, що ви можете зробити, почувши пропозицію знизити податкові зобов’язання через «надійне підприємство», у якого «все вирішено з ДПС» – передати відповідну інформацію правоохоронним органам. Таким чином ви збережете собі час та кошти, бо єдине, про що ви зрештою зможете домовитись з ДПС – це порядок відшкодування завданої державному бюджету шкоди».