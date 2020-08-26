Уряд затвердив порядок формування і ведення ліцензійного реєстру

Кабінет Міністрів на засіданні 26 серпня затвердив Порядок формування і ведення ліцензійного реєстру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Завдяки ухваленій постанові реєстр стане більш зручним як для органів ліцензування, так і для споживачів. А також буде значно зменшено витрати часу та коштів на отримання актуальної інформації з реєстру", - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою, ліцензійний реєстр ведеться в електронній формі органом ліцензування. Інформація з реєстру є відкритою та загальнодоступною (окрім паспортних даних та РНОКПП).

У Мінцифри зауважили, що це рішення уряду також забезпечить прозорість порядку розгляду документів та прийняття рішень органами ліцензування, а також відкритість даних щодо кількості і місць знаходження суб’єктів господарювання, які мають право провадити господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню.