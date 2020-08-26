Емісія "зелених" облігацій цьогоріч очікується на $350 мільярдів

У світі у 2020 році очікується емісія "зелених" облігацій обсягом 350 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це сказав т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура, повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Так, у 2007 р. вперше в світі було випущено 900 млн доларів зелених облігацій, а у 2019 р. – вже на суму понад 250 млрд доларів. У 2020 р. очікується емісія обсягом 350 млрд доларів", - сказав Гура.

Вперше зелені облігації були випущені Світовим банком, ЄІБ, ЄБРР, IFC. Але емітентами є і приватні компанії, і муніципалітети, і органи державної влади.

Гура переконаний, що наразі зелені облігації можуть бути особливо цікавими муніципалітетам.

"Після прийняття парламентом України необхідного Закону № 738-IX, ми опрацьовуємо підзаконну базу та аналізуємо можливості для пілотних проєктів у містах", - повідомив він.

Як пояснив очільник Держенергоефективності, "зелені" облігації - це цілком реальний інструмент для мобілізації довгострокового фінансування у масштабні проєкти з енергоефективності та "чистої" енергетики. Мова йде, у тому числі, про проєкти з модернізації бюджетних установ, промислових об’єктів, покращення екології, переходу на електротранспорт тощо. Їх потребують міста, громади та бізнес.

"І ми шукаємо надійних партнерів, які готові бути першими і зробити пілоти з випуску зелених облігацій. Завдяки випуску зелених облігацій місто може отримати фінансування для потрібних проєктів, реалізація яких, у свою чергу, дозволить заощаджувати енергоресурси і витрати на їх оплату", - повідомив Гура.

Випуск зелених облігацій матиме такі переваги для муніципалітетів: реалізація масштабних проєктів екологічного спрямування на місцевому рівні; залучення інвестицій в ключові сектори економіки міста; зменшення споживання енергоресурсів та скорочення викидів СО2; покращення інвестиційної привабливості, ділового клімату та конкурентоспроможності регіону.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" передбачає спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів. У законі передбачено врегулювання відносин, що виникають під час розміщення та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Забезпечується захист прав власників облігацій, зокрема шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, відповідно до найкращих світових практик.

Також документ містить перелік та опис видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, опис вимог, що встановлюються до професійних учасників та до їхньої діяльності, зокрема обов’язків перед клієнтами.

Закон спрямований на впровадження на ринках капіталу України передової міжнародної практики, зокрема останніх законодавчих змін у Європейському Союзі та рекомендацій Міжнародної асоціації свопів та деривативів (ISDA).