Дарницька ТЕЦ завдала екологічних збитків на 1 мільйон

За попередньою оцінкою, Дарницька ТЕЦ завдала шкоди довкіллю на суму 800 тис. - 1 млн грн.

Такі результати перевірки підприємства оприлюднив у Фейсбуці керівник Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований.

"Ми виявили порушення у сфері водокористування. Обсяги допустимих середньодобових норм водозабору, які передбачені дозволом на спеціальне водокористування, перевищені. Тобто, Дарницька ТЕЦ за добу здійснює забір більшого обсягу води, ніж це дозволено. За результатами позапланової перевірки ДЕІ складено 7 адміністративних протоколів на відповідальних посадових осіб, штраф уже сплачений. Попередня сума збитків для довкілля – 800 тисяч – 1 мільйон гривень", - написав Мальований.

Він передбачає, що ТОВ "Євро-Реконструкція", можливо буде оскаржувати нараховані збитки у суді. Однак Держекоінспекція буде в межах власних повноважень захищати своє рішення.

Як повідомлялося, нещодавно Держекоінспекція протягом 10 робочих днів проводила перевірку підприємства, в тому числі працюючих котлоагрегатів ТЕЦ та золовідвалу, на який кияни скаржаться найбільше.

За даними ДЕІ, на золовідвалі встановлена сучасна система поливання, яка не дає небезпечним дрібнодисперсним частинкам пилу забруднювати повітря. Крім того, цього року підприємство висадило 300 тополь сорту Nigra Italica, які не мають пуху, тобто, є безпечними для людей з алергією. Зелена смуга відділяє столичний проспект Бажана від лінії золовідвалу, таким чином утримуючи частинки пилу від потрапляння у житлові райони.

Наступного року має бути створений проєкт рекультивації золовідвалу, який планується закрити у 2022 році після встановлення електрофільтрів на всі котлоагрегати. Це дозволить Дарницькій ТЕЦ перейти до сухого золовидалення.