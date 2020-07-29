Цьогоріч столична влада почне встановлювати на ТЕЦ-6 енергоефективне обладнання

Столична влада цього року розпочинає встановлювати на ТЕЦ-6 енергоефективне обладнання на базі газотурбінних установок, що зробить процес генерації тепла та електроенергії більш ефективним і дозволить значно економити паливо.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують 48% теплопостачання міста та майже 60% електроспоживання столиці. Тому на сьогодні альтернативи цим ТЕЦ немає. Більшість обладнання на них працює вже понад 40 років та потребує оновлення", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що обладнання, яке днями загорілося на ТЕЦ-5, має бути замінено на нове.

"Щодо заміни старих масляних вимикачів на зразок того, що загорівся днями на ТЕЦ-5, то це обладнання має бути замінене на сучасне. Цього року на ТЕЦ-6 вже замінили 2 масляні вимикачі на сучасні електрогазові, а в найближчих 5 років і на ТЕЦ-5, і на ТЕЦ-6 замінять 25 таких приладів", - підкреслив він.

Також мер повідомив, що наразі щодо ТЕЦ-5 тривають переговори з потенційними інвесторами про фінансування проєктів з модернізації основного електричного обладнання.

Кличко зазначив, що торік на модернізацію обох ТЕЦ спрямували понад 100 млн грн.

Як повідомлялося, 27 липня о 18:49 через пошкодження обладнання на столичній ТЕЦ-5 були знеструмлені Печерський, Голосіївський та Солом’янський райони.