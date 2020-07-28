Блекаут у Києві: аварію на ТЕЦ-5 усунули за 20 хвилин

Персонал столичної ТЕЦ-5 ліквідував наслідки аварії, через яку напередодні три районі столиці залишилися без електропостачання, і відновив роботу у штатному режимі.

Про це повідомили у КП "Київтеплоенерго".

«Персонал ТЕЦ-5 оперативно ліквідував наслідки позаштатної ситуації. Вчора о 19:09 на системи шин була відновлена подача напруги. Загалом локалізація пошкодження та відновлення енергопостачання зайняли близько 20 хвилин», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям енергетиків ТЕЦ-5 вдалось мінімізувати час відключення електроенергії у трьох районах Києва.

У Київтеплоенерго запевняють, що зараз теплоелектроцентраль №5 працює в штатному режимі; у роботі два енергоблоки, що працюють з навантаженням згідно з графіком енергоринку. На пошкодженому обладнанні ведуться ремонтні роботи.

Як повідомлялося, 27 липня о 18:49 через пошкодження обладнання на столичній ТЕЦ-5 були знеструмлені Печерський, Голосіївський та Солом’янський райони.