НБУ відніс банк "Аркада" до категорії проблемних

Національний банк України відніс банк "Аркада" до категорії проблемних і запровадив особливий режим контролю.

Про це передає Укрінформ з посиланням на ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2010 року, що оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Рішенням правління Національного банку України від 6 серпня 2020 року АТ «АКБ «Аркада» віднесено до категорії проблемних. Крім того, рішенням правління Національного банку України від 6 серпня 2020 року за діяльністю АТ «АКБ «Аркада» запроваджено особливий режим контролю та призначено куратора", - йдеться в документі.

У рамках указаного судової справи, Печерський районний суд м. Києва за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на офіс банку "Аркада", який, всупереч інтересам вкладників, був переданий в іпотеку. Зазначається, що АТ «АКБ «Аркада», маючи проблеми з ліквідністю, безоплатно позбавився свого майна на суму понад 600 млн грн, що поставило під загрозу інтереси вкладників.

Так, Фондом гарантування вкладів було встановлено, що у вересні 2019 року ТОВ «Будеволюція», яке є пов`язаною з АТ «АКБ «Аркада» особою, було укладено договір позики в розмірі 260 млн грн. Як забезпечення виконання зобов`язання за договором позики, між кредитором та АТ «АКБ «Аркада» було укладено іпотечний договір, відповідно до умов якого банк передав в іпотеку комплекс своїх приміщень загальною площею 14102,9 кв. м та ринковою вартістю 554,781 млн грн; земельну ділянку площею 0,5283 га, ринковою вартістю 65,606 млн грн. У подальшому право власності на комплекс приміщень та земельну ділянку було зареєстровано за кредитором.

Як відомо, у травні 2020 року президент АТ «АКБ «Аркада» Костянтин Паливода, голова правління АТ «АКБ «Аркада» Тетяна Ковальчук, директор ТОВ “Аркада-будівництво” Руслан Добридень і директор ТОВ “Будеволюція” Олександр Лапшов підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому попереджали про негативний вплив обмежувальних заходів Національного банку на діяльність АТ АКБ «Аркада».

У листі повідомлялося, що на початку 2019 року НБУ було введено заборону на залучення банком нових депозитів. Крім зазначеного обмеження, банк в короткі терміни був зобов'язаний повернути вкладникам залучені банком депозити.

У результаті, банк був вимушений зупинити будівництво трьох житлових масивів у м. Києві, у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тисяч громадян.

У цьому ж листі банк просив сприяння в отриманні поворотної фінансової допомоги шляхом надання Національним банком рефінансування або видачі державним банком кредиту за рахунок коштів Національного банку.