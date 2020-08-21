За І квартал трейдери імпортували 345 тисяч МВт-год. електроенергії

За І квартал 2020 року трейдери закупили 2,387 млн МВт-год. електроенергії, з яких 2,043 МВт-год. придбали на внутрішньому ринку, 345 тис. МВт-год. — імпортували.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Станом на кінець І кварталу 2020 року ліцензію на перепродаж електричної енергії (трейдерську діяльність) мав 21 суб'єкт господарювання, але активними на ринку були лише 5 з них. Загалом за І квартал трейдери закупили 2,387 млн МВт-год. електроенергії. З них 2,043 МВт-год. (86%) придбали на внутрішньому ринку, а ще 345 тис. МВт-год. (14%) імпортували зі Словаччини, Угорщини, Румунії та Білорусі.

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Обсяги продажу електричної енергії трейдерами у звітному періоді на внутрішньому ринку становили 2,268 млн МВт-год., експорт (до Молдови та Угорщини) — 119 тис. МВт-год.