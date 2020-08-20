Енергоатом отримав майже 25 мільйонів від продажу електрики за виправленою формулою

Енергоатом отримав майже 25 мільйонів від продажу електрики за виправленою формулою

Укрінформ
ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" 19 серпня 2020 року на аукціоні з продажу електроенергії за виправленою формулою реалізувало 21,6 тис. МВт-годин базового навантаження на загальну суму 24,9 млн грн (з ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Ввечері 19 серпня Енергоатом-Трейдинг провів запланований аукціон з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами… Під час аукціону було продано 21,6 тис. МВт-годин базового навантаження за середньозваженою ціною 1154,11 грн/МВт-годин на загальну суму 24,9 млн грн (з ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключовим індикативом для організації продажу стало рішення уряду про внесення змін до формули розрахунку мінімальної вартості, яка попередньо була затверджена Кабінетом Міністрів України.

Т.в.о. генерального директора Енергоатом-Трейдинг Олексій Статник коментуючи результати аукціону зауважив, що прогнозовано було продано лише невелику частину заявленої потужності, оскільки практично усі підприємства вже мають контракти на серпень.

"Натомість, вже з вересня ми очікуємо доволі високий попит на нашу продукцію та, відповідно, збільшення обсягів продажу до кінця року", - сказав Статник.

Читайте також: Уряд змінив формулу розрахунку покриття собівартості електроенергії "Енергоатома"

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України своїм рішенням вніс зміни до формули розрахунку покриття собівартості електроенергії ДП НАЕК "Енергоатом" під час дії "перехідного" покладення спеціальних обов’язків (ПСО). У формулі розрахунку ціни атомної електроенергії для покриття собівартості, що забезпечуватиме беззбиткову діяльність "Енергоатома", буде використовуватись не повна, а виробнича собівартість.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-