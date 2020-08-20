Енергоатом отримав майже 25 мільйонів від продажу електрики за виправленою формулою

ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" 19 серпня 2020 року на аукціоні з продажу електроенергії за виправленою формулою реалізувало 21,6 тис. МВт-годин базового навантаження на загальну суму 24,9 млн грн (з ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Ввечері 19 серпня Енергоатом-Трейдинг провів запланований аукціон з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами… Під час аукціону було продано 21,6 тис. МВт-годин базового навантаження за середньозваженою ціною 1154,11 грн/МВт-годин на загальну суму 24,9 млн грн (з ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключовим індикативом для організації продажу стало рішення уряду про внесення змін до формули розрахунку мінімальної вартості, яка попередньо була затверджена Кабінетом Міністрів України.

Т.в.о. генерального директора Енергоатом-Трейдинг Олексій Статник коментуючи результати аукціону зауважив, що прогнозовано було продано лише невелику частину заявленої потужності, оскільки практично усі підприємства вже мають контракти на серпень.

"Натомість, вже з вересня ми очікуємо доволі високий попит на нашу продукцію та, відповідно, збільшення обсягів продажу до кінця року", - сказав Статник.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України своїм рішенням вніс зміни до формули розрахунку покриття собівартості електроенергії ДП НАЕК "Енергоатом" під час дії "перехідного" покладення спеціальних обов’язків (ПСО). У формулі розрахунку ціни атомної електроенергії для покриття собівартості, що забезпечуватиме беззбиткову діяльність "Енергоатома", буде використовуватись не повна, а виробнича собівартість.