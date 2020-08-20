Уряд змінив формулу розрахунку покриття собівартості електроенергії "Енергоатома"

Кабінет Міністрів України своїм рішенням вніс зміни до формули розрахунку покриття собівартості електроенергії ДП НАЕК "Енергоатом" під час дії "перехідного" покладення спеціальних обов’язків (ПСО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"У формулі розрахунку ціни атомної електроенергії для покриття собівартості, що забезпечуватиме беззбиткову діяльність "Енергоатома", буде використовуватись не повна, а виробнича собівартість. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів, внісши зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії (затвердженого постановою уряду від 5 червня 2019 року № 483)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, для визначення ціни собівартості виключаються види діяльності НАЕК "Енергоатом", які не стосуються функціонування ПСО, зокрема, діяльність Ташлицької ГАЕС, Олександрівської ГЕС та теплопостачання міст-супутників.

Раніше "Енергоатом" виступив з ініціативою продажу половини своєї електроенергії за 1 коп. за кВт-год. для задоволення потреб побутових споживачів. Уряд погодився з такою ініціативою, закріпивши її відповідним рішенням, а також встановив гарантії для беззбиткової діяльності компанії.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 12 серпня оприлюднив остаточну версію постанови про модель спеціальних зобов'язань, яка регулює ціну на електроенергію, - "Про внесення змін до Положення про покладання спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку електроенергії".

Документ передбачає спеціальну формулу ціноутворення для продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго". Очікується, що новий механізм дозволить поліпшити фінансове становище підприємств шляхом збільшення обсягу енергії, що продається за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку.

Однак в "Енергоатомі" відзначили, що в опублікованій постанові є пункт, який раніше не згадувався, і є дискримінаційним. За словами віце-президента компанії Германа Галущенка, новий пункт зобов'язує підприємство встановлювати мінімальну ціну не нижче подвійної собівартості. Через це, як він стверджує, "Енергоатом" не буде конкурентоспроможним на ринку двосторонніх договорів. За попередніми розрахунками НАЕК, мінімальна ціна електроенергії за формулою Кабміну складе 1,38-1,4 грн / Квт-год. Це, за словами віце-президента компанії, вище актуальної ринкової ціни.