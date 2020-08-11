Енергоатом чекає на оприлюднення постанови Кабміну зі змінами в ПСО

ДП НАЕК «Енергоатом» чекає на якнайшвидше оприлюднення постанови Кабміну «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії».

Кабінет Міністрів України 5 серпня 2020 року з триденним доопрацюванням ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Триденний термін доопрацювання сплив, але станом на вечір вівторка, 11 серпня 2020 року, постанову з оновленим ПСО не опубліковано в офіційних ЗМІ, повідомляє пресслужба Енергоатома.

ДП НАЕК «Енергоатом» чекає на якнайшвидше оприлюднення цієї постанови КМУ, аби вона набула чинності. Це дозволило б компанії негайно здійснити кроки, необхідні для стабілізації її фінансового стану в межах так званої перехідної моделі ПСО. Водночас Енергоатом не схвалює будь-які спроби обмежити роботу Компанії на енергетичному ринку та буде виступати проти таких спроб.

Ухвалену «перехідну» модель ПСО було запропоновано ще в травні цього року, коли прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики разом з керівництвом Енергоатома подати пропозиції щодо виходу з енергетичної кризи.

Відповідно до проєкту постанови Енергоатом реалізує електричну енергію гарантованому покупцю в обсягах, необхідних для задоволення потреб населення на території ОЕС України за ціною 10 грн/МВт-г.

Завдяки ухваленим змінам до ПСО Енергоатом отримає можливість реалізовувати на ринку двосторонніх договорів до 40% електроенергії.

Зміни до ПСО мають стати головним фактором стабілізації роботи компанії. Суттєве збільшення продажу за ринковими цінами покращить фінансовий стан Енергоатома, дозволить ефективніше планувати її виробничу діяльність, а також сприятиме загальному оздоровленню ситуації на ринку електричної енергії.

Нова модель ПСО для компанії – це:

вільний та конкурентний доступ на ринок двосторонніх договорів,

збільшення частки реалізації електроенергії за ринковими цінами до 50%,

оптимізація торговельної діяльності через зменшення обсягів продажу на профіцитному ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку,

припинення нарощування заборгованості гарантованим покупцем,

стабільне надходження оборотних коштів.

Як повідомлялося, постановою Кабміну від 20 травня 2020 року № 400 було зменшено частку реалізації електроенергії Енергоатома за ПСО з 85% до 80%. Компанія отримала можливість продавати вивільнені 5% електроенергії на спецаукціонах кінцевим великим непобутовим споживачам. Проте ці зміни не призвели до суттєвого покращення фінансового стану Компанії, оскільки гарантований покупець продовжив нарощувати мільярдні борги перед Енергоатомом.