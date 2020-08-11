Енергоатом чекає на оприлюднення постанови Кабміну зі змінами в ПСО
Кабінет Міністрів України 5 серпня 2020 року з триденним доопрацюванням ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Триденний термін доопрацювання сплив, але станом на вечір вівторка, 11 серпня 2020 року, постанову з оновленим ПСО не опубліковано в офіційних ЗМІ, повідомляє пресслужба Енергоатома.
ДП НАЕК «Енергоатом» чекає на якнайшвидше оприлюднення цієї постанови КМУ, аби вона набула чинності. Це дозволило б компанії негайно здійснити кроки, необхідні для стабілізації її фінансового стану в межах так званої перехідної моделі ПСО. Водночас Енергоатом не схвалює будь-які спроби обмежити роботу Компанії на енергетичному ринку та буде виступати проти таких спроб.
Ухвалену «перехідну» модель ПСО було запропоновано ще в травні цього року, коли прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики разом з керівництвом Енергоатома подати пропозиції щодо виходу з енергетичної кризи.
Відповідно до проєкту постанови Енергоатом реалізує електричну енергію гарантованому покупцю в обсягах, необхідних для задоволення потреб населення на території ОЕС України за ціною 10 грн/МВт-г.
Завдяки ухваленим змінам до ПСО Енергоатом отримає можливість реалізовувати на ринку двосторонніх договорів до 40% електроенергії.
Зміни до ПСО мають стати головним фактором стабілізації роботи компанії. Суттєве збільшення продажу за ринковими цінами покращить фінансовий стан Енергоатома, дозволить ефективніше планувати її виробничу діяльність, а також сприятиме загальному оздоровленню ситуації на ринку електричної енергії.
Нова модель ПСО для компанії – це:
- вільний та конкурентний доступ на ринок двосторонніх договорів,
- збільшення частки реалізації електроенергії за ринковими цінами до 50%,
- оптимізація торговельної діяльності через зменшення обсягів продажу на профіцитному ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку,
- припинення нарощування заборгованості гарантованим покупцем,
- стабільне надходження оборотних коштів.
Як повідомлялося, постановою Кабміну від 20 травня 2020 року № 400 було зменшено частку реалізації електроенергії Енергоатома за ПСО з 85% до 80%. Компанія отримала можливість продавати вивільнені 5% електроенергії на спецаукціонах кінцевим великим непобутовим споживачам. Проте ці зміни не призвели до суттєвого покращення фінансового стану Компанії, оскільки гарантований покупець продовжив нарощувати мільярдні борги перед Енергоатомом.