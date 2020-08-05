Уряд дозволить Енергоатому продавати понад 40% електроенергії на ринкових умовах

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду у середу, 5 серпня, передає кореспондент Укрінформу.

"Енергоатом отримає можливість реалізовувати фактично понад 40% своєї електроенергії на ринкових умовах. Це дасть змогу підприємству отримувати прибутки і вчасно виплачувати зарплату, робити ремонт, це сприятиме тому, аби український бізнес отримував електроенергію по кращій ціні", - сказав Шмигаль.

При цьому він нагадав, що досі Енергоатом продавав лише 5-10% виробленої підприємством електроенергії за прямими договорами, тобто фактично на ринкових умовах.

"Тепер буде так, що Енергоатом продовжить постачати дешеву електроенергію для всіх українських родин, тобто 50% електроенергії, виробленої Енергоатомом, буде постачатись для потреб населення за ціною фактично на сьогодні встановленою 1 копійка за кіловат для того, щоб максимально знизити ціну і собівартість, або кінцеву ціну постачання електроенергії", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що крок за кроком уряд продовжує вирішувати кризову ситуацію в енергетиці, робить все, аби збалансувати ринок та вирівняти ситуацію.

"Сьогодні в цьому напрямку ми зробимо надзвичайно важливий крок, мова йде про постанову, в якій формується новий механізм так званого ПСО, покладених спеціальних обов’язків на ринку електроенергії. Буде збільшено обсяг електричної енергії, який державна компанія "Енергоатом" і "Укргідроенерго" зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку", - сказав глава уряду.

Він наголосив, що таке рішення покращить фінансову ситуацію зазначених державних підприємств.