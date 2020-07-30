Енергоатом виконав план виробництва електроенергії на 102,4%

ДП "НАЕК "Енергоатом" у першому півріччі 2020 року виробило 39,5 млрд кВт-год. електроенергії, виконавши план на 102,4%.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК.

"За І півріччя 2020 року Енергоатом виробив 39 млрд 503,3 млн кВт-год електроенергії – тобто, скориговане планове завдання з виробництва електроенергії виконано на 102,4%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за перше півріччя 2020 року коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) енергоблоків АЕС дорівнює 65,2%, що на 5,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Водночас коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження українських атомних електростанцій за пів року становив 74,6%, що на 9,4 відсоткового пункту більше, ніж КВВП (65,2%).

Як повідомлялось, у квітні Міністерство енергетики та захисту довкілля України запропонувало новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Згідно з документом, прогнозне виробництво електроенергії атомними електростанціями скорочено на 7 млрд кВт-год (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-год.