Енергоатом виставив на продаж 34,8 тисячі МВт-год електрики

ДП НАЕК "Енергоатом" оголосило на 30 липня 2020 року електронний аукціон з продажу 34,8 тис. МВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"ДП НАЕК "Енергоатом" виставило на продаж на майданчику ТБ "Українська енергетична біржа" 34 тис. 800 МВт-год електроенергії. Електронний аукціон № EP-300720-18 розпочнеться о 18.00 30 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Період відпуску/відбору електричної енергії — 3 – 31 серпня 2020 року.

Стартова ціна — 1500 грн/МВт-год (без ПДВ), кількість лотів — 50.

Зазначається, що електроенергія, придбана на аукціоні, підлягає виключно подальшому продажу та/або постачанню за межі території України (здійснення експорту електричної енергії з ОЕС України). Покупець самостійно забезпечує доступ до міждержавних перетинів для подальшого експорту електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" за результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами реалізував весь обсяг, що був виставлений на аукціон, - 1564,1 тис. Мвт-год. базового навантаження.