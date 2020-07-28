Енергоатом постачатиме електрику у Білорусь ще два місяці - Герус

ДП "НАЕК "Енергоатом" постачатиме електроенергію у липні та серпні 2020 року, можливо і у вересні також будуть поставки.

Про це під час пресконференції в Укрінформі сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Можливо, у вересні буде якийсь експорт... Якщо білоруси хочуть купувати, цю можливість треба реалізовувати. Що стосується майбутнього, невідомо, коли буде введена Білоруська АЕС, вона будується уже довго. Треба дивитися ситуативно", - сказав Герус.

Що стосується Європи, "Енергоатом" наразі не може технічно експортувати туди електроенергію.

"Експорт у Європу здійснюється з Бурштинського острову. Якщо він буде якось з'єднаний з ОЕС України - наприклад, через вставки постійного струму - думаю, "Енергоатом" знайде себе там. Не обов'язково це буде Польща, це може бути Угорщина", - додав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, Герус анонсував, що до кінця липня заплановано поставку 12 тис. МВт-годин, а у серпні очікується збільшення таких експортних поставок до майже 290 тис. МВт-годин на загальну суму понад 270 млн грн.

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22 липня опівночі розпочався експорт виробленої українськими АЕС електроенергії до Білорусі. Туди спрямовано реалізований ДП "НАЕК "Енергоатом" на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тис. МВт-годин електроенергії базового навантаження з постачанням в період з 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 грн за МВт-годин.

За словами Геруса, це перші експортні поставки "Енергоатому" з 2004-2005 рр., коли компанія здійснювала експорт до РФ.