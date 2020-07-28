Енергоатом постачатиме електрику у Білорусь ще два місяці - Герус
Про це під час пресконференції в Укрінформі сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.
"Можливо, у вересні буде якийсь експорт... Якщо білоруси хочуть купувати, цю можливість треба реалізовувати. Що стосується майбутнього, невідомо, коли буде введена Білоруська АЕС, вона будується уже довго. Треба дивитися ситуативно", - сказав Герус.
Що стосується Європи, "Енергоатом" наразі не може технічно експортувати туди електроенергію.
"Експорт у Європу здійснюється з Бурштинського острову. Якщо він буде якось з'єднаний з ОЕС України - наприклад, через вставки постійного струму - думаю, "Енергоатом" знайде себе там. Не обов'язково це буде Польща, це може бути Угорщина", - додав Герус.
Як повідомляв Укрінформ, Герус анонсував, що до кінця липня заплановано поставку 12 тис. МВт-годин, а у серпні очікується збільшення таких експортних поставок до майже 290 тис. МВт-годин на загальну суму понад 270 млн грн.
22 липня опівночі розпочався експорт виробленої українськими АЕС електроенергії до Білорусі. Туди спрямовано реалізований ДП "НАЕК "Енергоатом" на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тис. МВт-годин електроенергії базового навантаження з постачанням в період з 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 грн за МВт-годин.
За словами Геруса, це перші експортні поставки "Енергоатому" з 2004-2005 рр., коли компанія здійснювала експорт до РФ.