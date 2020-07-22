Енергоатом розпочав експорт електроенергії до Білорусі

ДП "НАЕК "Енергоатом" 22 липня 2020 року розпочав експорт електроенергії до Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК.

"У середу, 22 липня, опівночі розпочався експорт виробленої українськими АЕС електроенергії до Білорусі. Туди спрямовано реалізований ДП "НАЕК "Енергоатом" на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тис. МВт-год. електроенергії базового навантаження з постачанням в період з 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 грн за МВт-год.", - йдеться у повідомленні.

За контрактом, ця електроенергія призначена для подальшого продажу та постачання за межі України. При цьому покупець повинен самостійно забезпечити доступ до міждержавних перетинів.

Як повідомлялося, ДП "НАЕК "Енергоатом" має потенціал і потужності, які дозволяють експортувати електроенергію, зокрема завдяки проєкту "Енергетичний міст "Україна – Європейський Союз". В Енергоатомі заявили, що хотіли б реалізувати проєкт "Енергоміст", який дійшов до фінальної стадії, але не до практичної реалізації. За умови впровадження цього проєкту, ДП "НАЕК "Енергоатом" міг би експортувати електроенергію до ЄС.

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