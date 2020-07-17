Енергоринок має працювати в умовах чесної конкуренції – Енергоатом

Енергоринок має дати гарантії справедливості для учасників, а це можливо лише в умовах чесної конкуренції, якщо її забезпечити – це і буде основним плюсом.

Таку думку в інтерв’ю Energy Club висловив віцепрезидент НАЕК «Енергоатом» Герман Галущенко.

«Те, що ринок взагалі запрацював, – великий плюс. Але ринок є ринком, якщо виконуються хоча б дві ключові умови: вільна конкуренція та стовідсотковий розрахунок за надані послуги. Наразі, на жаль, жодна з них не працює», – зауважив він.

Унаслідок цього, як зазначив Галущенко, енергоринок вже згенерував понад 30 млрд грн взаємних боргів між учасниками, і якщо нічого не змінювати, то до кінця року сума може сягнути 100 млрд грн.

Перше, що, на думку віце-президента Енергоатома, треба зробити, – це «прибрати фактор ручного керування, в умовах якого нині живе енергоринок, і тоді всі процеси стабілізуються». Адже, за його словами, «суть ринкових відносин – жодного втручання».

При цьому, як підкреслив Галущенко, встановлювати правила гри, спостерігати і (в разі потреби) через визначені важелі балансувати енергосистему має держава. Та коли найбільше заробляє на електроенергії державний посередник, який її не виробляє, – це абсолютно неприйнятно, наголошує він. Хоча саме така ситуація наразі склалася між НАЕК «Енергоатом» і ДП «Гарантований покупець», стверджує Галущенко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Енергоатомі заявили, що прострочена заборгованість ДП «Гарантований покупець» та ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» за підсумками січня-червня 2020 року сягнула 9,4 млрд грн.

За перше півріччя цього року Енергоатом виробив 39,5 млрд кВт-год електроенергії, що майже на 3,3 млрд кВт-год, або на 7,6%, менше, ніж за перші 6 місяців торік.

Недовиробництво електроенергії Енергоатомом через балансові обмеження за січень-червень 2020 року становило майже 5,3 млрд кВт-год, тоді як аналогічний показник за перше півріччя 2019 року був на рівні 120 млн кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України наприкінці квітня 2020 року запропонувало новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. При цьому обсяг виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець 7 липня звернулася до НЕК «Укренерго» з пропозицією розглянути можливість збільшення базового навантаження атомних енергоблоків відповідно до заявок НАЕК «Енергоатом» та балансових обмежень ОЕС України.

У підсумку, Укренерго прийняло рішення збільшити базове навантаження АЕС у літній період (липень – серпень).