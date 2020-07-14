"Гарантований покупець" та Укренерго заборгували 9,4 мільярда Енергоатому

Прострочена заборгованість ДП "Гарантований покупець" та ПрАТ "НЕК "Укренерго" перед ДП "НАЕК "Енергоатом" за підсумками січня-червня 2020 року сягнула 9,4 млрд грн.

Про повідомляє пресслужба компанії з посиланням на звіт про підсумки роботи Енергоатома у першому півріччі 2020 року.

"За підсумками першого півріччя 2020 року (станом на 1 липня) прострочена заборгованість ДП "Гарантований покупець" за поставлену ДП НАЕК "Енергоатом" електроенергію становила 7 млрд 435,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прострочена заборгованість Укренерго перед Енергоатомом за пів року становила 1 977,6 млн грн.

У компанії зазначили, що прострочена заборгованість за електроенергію, відпущену Енергоатомом ДП «Енергоринок» протягом минулих років, становить 11,66 млрд грн. Таким чином, станом на 1 липня 2020 року загальний обсяг заборгованості перед Енергоатомом за поставлену електроенергію сягнув майже 21 млрд грн.

Як повідомялось, за перше півріччя цього року Енергоатом виробив 39,5 млрд кВт-год електроенергії, що майже на 3,3 млрд кВт-год, або на 7,6%, менше, ніж за перші 6 місяців торік.

Недовиробництво електроенергії Енергоатомом через балансові обмеження за січень-червень 2020 року становило майже 5,3 млрд кВт-год, тоді як аналогічний показник за перше півріччя 2019 року був на рівні 120 млн кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України наприкінці квітня 2020 року запропонувало новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. При цьому обсяг виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС.

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В. о. міністра енергетики Ольга Буславець 7 липня звернулась до НЕК «Укренерго» з пропозицією розглянути можливість збільшення базового навантаження атомних енергоблоків відповідно до заявок НАЕК «Енергоатом» та балансових обмежень ОЕС України.

У підсумку, Укренерго прийняло рішення збільшити базове навантаження АЕС у літній період (липень – серпень).