Імпорт легкових авто в Україну в І півріччі скоротився на 36%

У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тис. легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).

У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили $726 млн, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній $737,8 млн. Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до $19,3 тис., тоді як роком раніше вона становила $18,9 тис, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на $1,1 тис. - до 4,7 тис. доларів.

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Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів в Україну залишається Японія. За шість місяців із Японії ввезли 8745 авто.

Як повідомляв Укрінформ, у січні – червні 2019 року в Україну в режимі імпорту було ввезено 304,6 тис. легкових автомобілів загальною митною вартістю 1,686 млрд доларів.