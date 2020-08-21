Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 6,9%

За січень-липень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 6,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 460,37 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні-липні 2020 року було місто Київ (106,17 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (46,73 млрд грн); друге — Київська (40,38 млрд грн); третє — Одеська (36,13 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 7 місяців 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (3,26 млрд грн), Чернівецької (4,18 млрд грн) та Тернопільської (4,90 млрд грн) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 19,0% більше, ніж у 2018 році.