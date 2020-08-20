АМКУ відкрив справу про змову на торгах щодо будівництва Подільського мосту

Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) відкрило справу за ознаками змови на торгах по будівництву Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві на загальну суму близько 100 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Північного міжобласного тервідділення АМКУ Олексій Хмельницький у Фейсбуці.

Він додав, що спеціалісти відділення звернули увагу на процедури державних закупівель по виконанню проектних робіт та будівництву Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві, зокрема під час участі ТОВ «ФОРМА» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» у 5 закупівлях, які проводились КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Відділенням зокрема встановлено сукупність обставин, а саме:

- поданні своєї пропозиції для участі у процедурі закупівлі однією компанією з ІР-адреси, яка належить «супернику», спільному використанні ІР-адрес для звітності до органів Державної податкової служби;

- спільному використанні ІР-адрес для керування рахунками,

- не зниження учасниками своїх цінових пропозицій під час участі у окремих процедурах,

- одночасному перебуванні однієї фізичної особи у трудових відносинах з учасниками, подання учасниками тендерних пропозицій в один день, синхронність дій Учасників під час отримання банківських гарантій

"Тобто типовий набір дій, які можуть свідчити про небажання чесно конкурувати та обмін інформацією між зазначеними компаніями. Звісно, плануємо звернутись за допомогою в розслідуванні і до правоохоронних органів", - зазначив Хмельницький.

Він нагадав, що навесні 2020 року в АМКУ вже було відкрито справу за ознаками антиконкурентної змови при проведенні тендерних процедур між Генпідрядником будівництва згаданого мосту компанії «Еко-Буд-Трейд» та ТОВ «ФОРМА» на загальну суму більше 4 млрд грн. Наразі триває збір доказів.

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Як повідомлялося, Подільсько-Воскресенський міст зводять уже 27 років, строк здачі постійно відкладають. За цей час неодноразово змінювався загальний кошторис будівництва. Столична влада планує запустити рух цим мостом до кінця 2020 року.