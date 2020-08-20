Мінінфраструктури оголосило тендер на підготовку ТЕО концесії порту Чорноморськ

Міністерство інфраструктури 20 серпня оголосило конкурс на відбір консультантів для підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та тендерної документації проєкту концесії залізнично-поромного комплексу ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час підписання договору на концесію порту "Ольвія".

За його словами, сам конкурс з концесії морського порту Чорноморськ у Мінінфраструктури планують оголосити вже на початку 2021 року.

"За попередніми оцінками, плануємо залучити більше 150 млн грн інвестицій у цей проєкт", - зазначив міністр.

Криклій розповів, що окрім концесійних міністерство також готує проєкти з державно-приватного партнерства. Зокрема вже готове попереднє ТЕО з оновлення шести ділянок доріг загальною протяжністю в 1 500 км. Запланований обсяг інвестицій становить 2 млрд грн.

Також вже готове попереднє техніко-економічне обґрунтування проєктів із державно-приватного партнерства по трьом українським аеропортам.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії Херсонського морського порту та порту "Ольвія".

Херсонський морський порт було передано у концесію компанії "Рисоіл-Херсон" 26 червня 2020 року.

Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" катарській компанії QTerminals було підписано 20 серпня.