Стратегію розвитку зрошення презентують з пілотними проєктами Херсонщини – голова ОДА

Найближчим часом буде презентовано стратегію розвитку зрошення з пілотними проєктами у Херсонській області.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це 20 серпня під час презентації стратегії розвитку регіону, що відбулася на державному заводі "Палада" за участі Президента Зеленського, заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Разом з урядом плануємо найближчим часом презентувати стратегію розвитку зрошення з пілотними проєктами саме в Херсонській області», - зазначив Гусєв.

За його словами, пріоритети мають були реалізовані через конкретні проєкти - щоб це були не лише заклики, цікаві ідеї, це стосується, зокрема, й будівництва зрошувальних систем. Як зазначив голова ОДА, над проєктами вартістю понад мільярд гривень вже працюють, залучаючи підприємців, сільгоспвиробників, асоціації.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Херсонській області. Програмою поїздки передбачено, що глава держави ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми «Велике будівництво», відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами.

За участі Президента на території заводу "Палада" в Херсоні презентували стратегію розвитку регіону. Також там представили команду "Зе" на місцевих виборах.