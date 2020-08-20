В УЗА занепокоєні перспективою реорганізації Держспоживслужби

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити ухвалення рішення про реорганізацію Держпродспоживслужби посеред зернового маркетингового сезону, оскільки це може створити перешкоди аграрному експорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗА.

"За шість років роботи Держпоживслужба продемонструвала інституційну спроможність та важливість такого держоргану, зарекомендувала себе як державний орган, який сприяє розвитку зернової галузі та експорту українського зерна. <...> Завдяки зусиллям Держпродспоживслужби, зокрема, став можливим вітчизняний експорт до В’єтнаму, Індонезії, Єгипту, Китаю та інших країн, з якими Україна шукає порозуміння в питаннях нетарифних бар’єрів", - зазначається у повідомленні.

Також ідеться про репутацію України як надійного партнера в міжнародній торгівлі зерном.

"Реорганізація Держпродспоживслужби під час «гарячого» сезону дасть негативний сигнал на зовнішні ринки, про небажані наслідки якого фахівці лише можуть здогадуватись. Як відомо, нещодавно розпочалась осіння посівна кампанія, а з 1 липня розпочався новий маркетинговий рік для експортерів зерна. Реорганізація чи ліквідація Держпродспоживслужби посеред маркетингового сезону матиме вкрай негативні наслідки – зрив посівної кампанії та зупинка експорту зерна", - вважають в Асоціації.

На думку УЗА, будь-які спроби реорганізації чи ліквідації Держпродсподживслужб викличуть паніку на аграрному ринку та створять суттєві перешкоди для експорту української сільськогосподарської продукції. У свою чергу, це "призведе до зменшення валютних надходжень в країну, що негативно вплине на валютний курс та стабільність національної валюти, як і фінансової системи в цілому".

Аграрний експорт, нагадали в Асоціації, забезпечує Україні понад 40% валютних надходжень щороку.

"Ми впевнено рухаємось до показника виробництва в 100 млн тонн зернових та олійних культур та 70 млн тонн експорту до 2022 року", - зауважують в УЗА.

Асоціація закликала інші професійні та галузеві асоціації звернутися до уряду з проханням відкласти реорганізацію Держпродспоживслужби, аби не допустити "вкрай жахливих наслідків для аграрного сектору України".

Як повідомлялось,створена у вересні 2014 року Держпродспоживслужба реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин. Також служба здійснює функції державного нагляду (контролю) за якістю зерна та продуктів його переробки, додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки, радіаційного контролю сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.

Українська зернова асоціація (УЗА) – це об’єднання виробників, переробників та найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції. У 2019 році Україна експортувала зернових на 9,6 млрд дол.

Вчора ЗМІ повідомляли, що Кабінет Міністрів має намір реорганізувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів та створити Державну службу по контролю захворювань в Україні; підготовлено відповідний проєкт постанови уряду.