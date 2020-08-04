Урожай олійних та зернових може сягнути 100 мільйонів тонн – УЗА

У 2020/2021 маркетинговому році Україна може отримати рекордний урожай зернових та олійних в обсязі 100 млн тонн, експорт цих культур може сягнути 61 млн тонн.

Як передає Укрінформ, відповідні дані наведені у липневому звіті Української зернової асоціації (УЗА).

Українська зернова асоціація в своєму липневому звіті покращила прогноз врожаю 2020/2021 МР у порівнянні з червневим з 97,1 млн тонн до 100 млн тонн. Також з 58,2 млн тонн до 61 млн тонн зріс і прогноз щодо експорту зернових та олійних в новому маркетинговому році.

Збільшення прогнозу валового врожаю та експорту відбулося завдяки покращенню прогнозу врожаю ячменю та кукурудзи, урожай якої, стверджують в УЗА, може встановити новий абсолютний рекорд для України як з виробництва, так і з експорту. Аналітики асоціації покращили прогноз врожаю кукурудзи до 38,9 млн тонн (попередній прогноз 36,8 млн тонн), а експорт її може сягнути 33 млн тонн. Минулого маркетингового року врожай кукурудзи теж встановив рекорд, 35,2 млн тонн, а експорт цієї культури становив 30,3 млн тонн. Також зріс прогноз УЗА щодо врожаю ячменю в цьому році з 7,6 млн тонн до 8,2 млн тонн, експорту – з 3,8 млн тонн до 4,2 млн тонн. Минулий рік врожай ячменю теж був рекордним і сягнув 9 млн тонн, експорт – 5 млн тонн.

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Прогноз врожаю та експорту пшениці не змінився: 26,8 млн тонн та 18 млн тонн, відповідно. У 2019/2020 МР урожай пшениці сягнув рекордних 28,2 млн тонн, а експорт – 20,6 млн тонн.

В середньостроковій перспективі УЗА прогнозує зростання врожаю зернових та олійних до 113 млн тонн, а експорт за цих умов може сягати 75 млн тонн. Як повідомлялося, Україна входить до п’ятірки провідних країн експортерів зернових; за 2019 рік наша країна посіла друге місце після США за експортом зернових з показником 9,6 млрд доларів, обійшовши Аргентину (9,3 млрд доларів) та Росію (7,9 млрд доларів). У 2019/2020 МР урожай зернових та олійних в Україні сягнув 98,4 млн тонн, а експорт - 62 млн тонн.