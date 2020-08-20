Нацбанк на своп-аукціоні задовольнив заявки шести банків на 5 мільярдів

Національний банк 19 серпня провів четвертий аукціон своп процентної ставки, задовольнивши заявки шести банків на 5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані регулятора.

До Національного банку було подано 9 заявок на суму 5,26 млрд грн під плаваючу ставку від 5,75% до 6,75% річних. Гранична ставка була встановлена на рівні 6,5%. Нацбанк задовольнив заявки шести банків на 5 млрд грн за середньозваженою фіксованою процентною ставкою 6,5%.

Як повідомляв Укрінформ, перший аукціон своп процентної ставки, в якому взяли участь чотири банки, відбувся 2 липня 2020 року. Загальний обсяг заявок становив 1,38 млрд грн, із них були задоволені заявки двох банків на 20 млн грн. Середньозважена фіксована процентна ставка становила 6,5%.

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Умови проведення операцій своп процентної ставки схвалені постановою Правління Національного банку України № 67 від 28 травня 2020 року "Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки". Положення набуло чинності 30 травня 2020 року.

Своп процентної ставки - це новий інструмент, який дає можливість банкам хеджувати, тобто зменшувати, їхні процентні ризики. Своп процентної ставки дозволяє банкам зафіксувати ставку за кредитами на довгий період на одному рівні і в такий спосіб застрахуватися від змін вартості ресурсів. Очікується, що це сприятиме розгортанню довгострокового кредитування у гривні.