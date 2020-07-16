НБУ провів другий аукціон своп процентної ставки

Національний банк України 15 липня 2020 року провів другий аукціон своп процентної ставки загальним обсягом 2,49 млрд гривень і задовільнив заявки п’яти банків на 410 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Сьогодні (15 липня – ред.) відбувся другий аукціон своп процентної ставки. Участь у ньому взяли 7 банків, а загальний обсяг заявок склав 2,49 млрд грн. З них були задоволені заявки п’яти банків на 410 млн грн. Середньозважена фіксована процентна ставка, запропонована цими банками в обмін на плаваючу ставку, яка визначається залежно від значень індексу UONIA, становила 6,5%, як і під час першого аукціону", - йдеться в повідомленні.

Заступник голови Національного банку Олег Чурій зазначив, що нові інструменти, запроваджені Національним банком для розвитку кредитування та довгострокових інвестицій, користуються все більшим попитом серед банків.

"Під час другого аукціону своп процентної ставки зросла як кількість учасників, так і обсяги угод. Це добрий сигнал, який свідчить, що банки будують довгострокові плани і готові підтримувати економіку не тільки "короткими" грошима", - зазначив Чурій.

Наступний аукціон своп процентної ставки планується провести у серпні.

Як повідомляв Укрінформ, перший аукціон своп процентної ставки, в якому взяли участь чотири банки, відбувся 2 липня 2020 року. Загальний обсяг заявок становив 1,38 млрд грн, із них були задоволені заявки двох банків на 20 млн грн. Середньозважена фіксована процентна ставка, запропонована цими банками в обмін на плаваючу ставку, яка визначається залежно від значень індексу UONIA, становила 6,5%.

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Як відомо, загальні умови проведення операцій своп процентної ставки схвалені Постановою Правління Національного банку України № 67 від 28 травня 2020 року "Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки". Положення набуло чинності 30 травня 2020 року.

Своп процентної ставки - це новий інструмент, який дає можливість банкам хеджувати, тобто зменшувати, їхні процентні ризики, і це додасть їм стимулів для пожвавлення інвестицій та довгострокового кредитування. Своп процентної ставки дозволить банкам зафіксувати ставку за кредитами на довгий період на одному рівні і в такий спосіб застрахуватися від змін вартості ресурсів. Очікується, що це сприятиме розгортанню довгострокового кредитування у гривні.