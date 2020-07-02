Нацбанк провів перший аукціон своп процентної ставки

Перший аукціон своп процентної ставки, в якому взяли участь чотири банки, відбувся 2 липня. Загальний обсяг заявок становив 1,38 млрд грн, з них були задоволені заявки двох банків на 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Ще один новий фінансовий інструмент пройшов бойове хрещення. Сьогодні відбувся перший аукціон своп процентної ставки, у якому взяли участь чотири банки. Загальний обсяг заявок склав 1,38 млрд грн. З них були задоволені заявки двох банків на 20 млн грн", - ідеться в повідомленні.

При цьому середньозважена фіксована процентна ставка, запропонована цими банками в обмін на плаваючу ставку, яка визначається залежно від значень індексу UONIA, становила 6,5%.

У НБУ пояснили, що на першому аукціоні банки придивлялись до нового інструменту та намагались визначити під час торгів цінові орієнтири, які б влаштовували і їх, і Національний банк. Тому обсяг укладених угод був досить незначний. Втім, задані цінові параметри стануть певним орієнтиром для банків під час наступних аукціонів.

Нацбанк очікує зростання попиту на цей інструмент, адже він дає змогу банкам знижувати власні процентні ризики під час кредитування.

Крім того, не всі банки встигли укласти генеральні договори з Національним банком та завершити процедури внутрішнього погодження для участі у першому аукціоні. Це дає підстави очікувати збільшення кількості учасників наступного аукціону, який має відбутись вже у серпні, зауважили в пресслужбі регулятора.

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Як повідомлялось, своп процентної ставки - це новий інструмент, який Національний банк запроваджує вперше. Він дає можливість банкам хеджувати, тобто зменшувати, їхні процентні ризики, і це додасть їм стимулів для пожвавлення інвестицій та довгострокового кредитування.

Своп процентної ставки дозволить банкам зафіксувати ставку за кредитами на довгий період на одному рівні і в такий спосіб застрахуватися від змін вартості ресурсів. Очікується, що це сприятиме розгортанню довгострокового кредитування у гривні.