АрселорМіттал передав 50 мільйонів тонн металургійних шлаків для будівництва доріг

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) передало 50 млн тонн металургійних шлаків для використання в будівництві українських доріг в рамках програми "Велике будівництво".

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що АМКР передав металургійні шлаки державному підприємству «Нові технології дорожнього будівництва». Після переробки в шлаковий щебінь та пісок вони будуть використані в будівництві і ремонті українських доріг.

“Ми хотіли б, щоб Укравтодор і місцева влада більш активно використовували шлаки «АрселорМіттал Кривий Ріг», які за своїми характеристиками повністю відповідають державним стандартам України для дорожнього будівництва. Їх можна застосовувати в шарах основи дороги, а також в якості дрібного і крупного заповнювача для дорожнього бетону і асфальту”, - зазначив головний інженер проєктів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Андрій Бабенко.

На його думку, якщо в країні розпочнуть широко використовувати металургійні шлаки, то можна покращити якість дорожнього покриття та вирішити екологічну проблему накопичення та утилізації відходів.

«Більш того, це економічно доцільно, оскільки дороги за даною технологією обійдуться державі дешевше, ніж з використанням природних матеріалів”, - впевнений Бабенко.

За даними Державного агентства автомобільних доріг, у 2020 році планується використати близько 500 тис. кубометрів металургійних шлаків для будівництва доріг. Станом на середину серпня вже використано понад 100 тис. кубометрів. «АрселорМіттал Кривий Ріг» увійшов до числа тих підприємств, які надали для будівельних робіт свій шлак.

В компанії стверджують, що АМКР одним з перших підтримав ідею будівництва бетонних доріг в Україні з використанням відходів металургійного виробництва. Спочатку підприємство вийшло з ініціативою про зміни в нормативній базі України, які фактично узаконили будівництво бетонних доріг із застосуванням шлаків. Потім провело власні експерименти: за новою технологією на території комбінату була побудована ділянка дороги та майданчик під автотранспорт. Лабораторні дослідження показали, що бетон, виготовлений з металургійних шлаків, не поступається за ступенем міцності класичному бетону на основі гранітного щебню і піску.

Читайте також: АрселорМіттал виводить з експлуатації першу дільницю блюмінга

Як повідомлялося, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – підприємство з повним металургійним циклом, яке включає коксохімічне виробництво, гірничодобувне виробництво (відкриті розробки та підземне видобування руди) і металургійне виробництво, у складі якого діють аглодоменний, сталеплавильний та прокатний департаменти. АМКР є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.