АрселорМіттал виводить з експлуатації першу дільницю блюмінга

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зупинив роботу дільниці №1 цеху блюмінга, яка почала працювати ще у 1958 році. Цей захід матиме чималий позитивний вплив на екологію.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

“Наразі перша дільниця блюмінга вже відключена від джерел енергопостачання, окрім чергового освітлення та систем аварійного забезпечення. Раніше були розроблені заходи для підтримки працездатності необхідного обладнання, усіх аварійних і дренажних систем об’єкта”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закриття першої дільниці блюмінга стало можливим завдяки реалізації інвестиційної програми підприємства - будівництву нових сучасних агрегатів і модернізації діючих.

Після закриття дільниці № 1 загальний рівень виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг» не зміниться завдяки перерозподілу потоку сталі на МБЛЗ і другу дільницю блюмінга.

Зупинка роботи першої дільниці блюмінга забезпечить також екологічний ефект. Будуть виведені з експлуатації сорок джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, зокрема, тридцять нагрівальних колодязів. Це дозволить знизити викиди від цих джерел приблизно на 500 тонн на рік.

Зазначається, що блюмінг-1 почав свою роботу у 1958 році, ще за кілька років підприємство ввело в експлуатацію блюмінг-2. У 2015 році перший та другий блюмінги «АрселорМіттал Кривий Ріг» були об'єднані у єдиний цех.

За більш як 60 років роботи блюмінг здійснив вагомий внесок у загальний випуск металопродукції комбінату. До моменту зупинки першої дільниці цех загалом випустив понад 183 млн тонн готової продукції.

Дільниця №1 цеху виконувала прокатку квадратної сталевої заготовки різного перетину (300×300 мм, 150×150 мм, 130х130 мм, 125х125 мм, 80×80 мм), а також бандажної смуги 32х126 мм.

На підприємстві зазначили, що з моменту введення карантинних обмежень частина персоналу дільниці №1 блюмінга забезпечувала підтримку працездатності аварійних систем цеху, демонтаж обладнання виконувався із суворим дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог.

Більша ж частина працівників дільниці перебувала в оплачуваних відпустках або в простої за межами підприємства з відповідною оплатою. Нині 50 працівників цього об'єкта вже переводяться на вакантні місця на дільниці №2.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» готовий надати персоналу можливості для працевлаштування на будь-які актуальні на підприємстві вакансії. У кожному конкретному випадку рішення буде ухвалюватися індивідуально у повній відповідності з вимогами трудового законодавства.

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Як повідомлялося, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.

Компанію ArcelorMittal утворено 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.