У Арселор Міттал занепокоєні занадто дорогою електроенергією в Україні

У ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) занепокоєні тим, що доводиться платити у 2-3 рази дорожче за електроенергію, ніж платять аналогічні металургійні підприємства у Європі.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Якщо порівняти ціни на електроенергію в Україні та в країнах Європейського союзу, то підприємства АрселорМіттал у Європі закуповують електроенергію у 2-3 рази дешевше, ніж національні виробники в нашій країні (з урахуванням супутніх витрат на доставку). Український ринок електроенергії знаходиться поза світовим трендом, і з кінця квітня ми спостерігаємо навіть зростання на РДВ (ринок на добу вперед). Така ситуація ставить вітчизняну металургію у неконкурентне положення на світовому ринку у порівнянні з іншими сталевиробниками”, - зазначив начальник управління закупівлі сировини та енергоресурсів адміністрації з постачання "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Айко.

Він зауважив, що ринок світової металургії й без того переживає вкрай важкий період через істотне падіння цін на металопродукцію та обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19. А висока ціна на електроенергію стає критичним фактором для української металургійної галузі.

Зазначається, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" щомісяця споживає від 300 до 340 млн кВт-год. електроенергії залежно від обсягів виробництва та графіків завантаження основних агрегатів.

Компанія АрселорМіттал закликає уряд України врегулювати ситуацію з неринковими підходами до ціноутворення в сфері електроенергетики.

“Це вже завдало шкоди промисловості та ставить під загрозу плани з виходу із кризи, а також може спровокувати подальше скорочення промислового виробництва в "АрселорМіттал Кривий Ріг", - відзначають на підприємстві.

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Як повідомлялося, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.

Компанію ArcelorMittal утворено 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.