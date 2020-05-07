У Арселор Міттал занепокоєні занадто дорогою електроенергією в Україні
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
"Якщо порівняти ціни на електроенергію в Україні та в країнах Європейського союзу, то підприємства АрселорМіттал у Європі закуповують електроенергію у 2-3 рази дешевше, ніж національні виробники в нашій країні (з урахуванням супутніх витрат на доставку). Український ринок електроенергії знаходиться поза світовим трендом, і з кінця квітня ми спостерігаємо навіть зростання на РДВ (ринок на добу вперед). Така ситуація ставить вітчизняну металургію у неконкурентне положення на світовому ринку у порівнянні з іншими сталевиробниками”, - зазначив начальник управління закупівлі сировини та енергоресурсів адміністрації з постачання "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Айко.
Він зауважив, що ринок світової металургії й без того переживає вкрай важкий період через істотне падіння цін на металопродукцію та обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19. А висока ціна на електроенергію стає критичним фактором для української металургійної галузі.
Зазначається, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" щомісяця споживає від 300 до 340 млн кВт-год. електроенергії залежно від обсягів виробництва та графіків завантаження основних агрегатів.
Компанія АрселорМіттал закликає уряд України врегулювати ситуацію з неринковими підходами до ціноутворення в сфері електроенергетики.
“Це вже завдало шкоди промисловості та ставить під загрозу плани з виходу із кризи, а також може спровокувати подальше скорочення промислового виробництва в "АрселорМіттал Кривий Ріг", - відзначають на підприємстві.
Як повідомлялося, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.
Компанію ArcelorMittal утворено 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.