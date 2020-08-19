Уряд звільнив керівника Держмитслужби

Кабінет Міністрів звільнив Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови Державної митної служби України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у Фейсбуці,передає Укрінформ.

«Кабмін прийняв проєкт розпорядження про увільнення Муратова Ігоря Михайловича від виконання обов'язків голови Державної митної служби України. Кабмін прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладення обов'язків голови Державної митної служби України на Павловського Андрія Віталійовича (заступник голови Держмитслужби)», - написав Мокан.

Також, за його словами, уряд схвалив проєкт розпорядження про погодження кандидатури Анатолія Мазуренка на посаду генерального директора державного авіаційного підприємства "Україна".

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Крім того, Кабмін ухвалив розпорядження, яким погодив тимчасове покладення виконання обов'язків директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" на заступника директора з економіки та фінансів зазначеного підприємства Сергія Ковшара.

Як повідомлялося, уряд 24 квітня призначив Муратова тимчасовим керівником Державної митної служби України.