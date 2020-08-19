Кабмін виключив Нафтогаз із переліку постачальників газу у рамках спецобов'язків

Уряд виключив НАК "Нафтогаз України" з переліку постачальників газу для населення у рамках спецобов'язків (ПСО).

Проєкт постанови "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" ухвалили без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як сказано у пояснювальній записці, з 1 серпня 2020 року втратила чинність постанова Кабінету Міністрів про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу, відповідно до якої НАК "Нафтогаз України" мав продавати газ населенню за фіксованою ціною.

Таким чином, НАК звільнений від зобов'язань продавати газ газопостачальним підприємствам, що мають договори на постачання природного газу населенню.

Водночас, як повідомлялося раніше, для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) Нафтогаз постачатиме газ до 1 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення. Тепер споживач може самостійно обирати собі газового постачальника, орієнтуючись на ціни та сервіс, які він пропонує.