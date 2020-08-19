Зеленський обговорив з керівником ЄБРР антикорупційну програму в Укравтодорі

Президент України Володимир Зеленський і в. о. президента Європейського банку реконструкції та розвитку Юрген Рігтерінк телефоном обговорили підготовку спільного проєкту між Україною та ЄБРР, а також дали оцінку процесу впровадження проєктів, що тривають.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У розмові Зеленський відзначив позитивні результати двосторонньої співпраці, зокрема підписання кредитної угоди між АТ «Укргазвидобування», Міністерством фінансів та ЄБРР на 52 млн євро.

Говорячи про Національну програму «Велике будівництво», Президент наголосив на пріоритетності проєкту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі» на загальну суму 900 млн євро (450 млн євро – залучення коштів Європейського інвестиційного банку, 450 млн євро – залучення коштів ЄБРР). Підготовка до його реалізації перебуває на фінальній стадії. Зокрема, консультанти ЄБРР проводять аудит безпеки дорожнього руху, а також оцінку кліматичних, екологічних і соціальних чинників.

"У межах «Розвитку транс’європейської транспортної мережі» заплановано капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса загальною протяжністю 300 км та будівництво Північного обходу (м. Львів). Кредитну угоду з ЄБРР заплановано підписати у кінці 2020 – на початку 2021 року", - наголосили в Офісі Президента.

Як повідомляється, під час телефонної розмови сторони також домовилися про підготовку Меморандуму між Україною та ЄБРР щодо впровадження низки антикорупційних заходів у державних компаніях, які реалізують спільні з банком проєкти.

Зокрема, Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор) стане першим органом влади, у якому буде розроблено та реалізовано комплексну програму, спрямовану на підвищення якості та прозорості управління проєктами. Перемовини щодо старту цього пілотного проєкту тривали з квітня 2020 року, поінформували в ОП.