Уряд схвалив залучення €250 мільйонів кредитів від Cargill

Кабінет Міністрів України схвалив залучення кредитів у 2020 році від Cargill Financial Services International, Inc. на загальну суму до 250 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 17 серпня 2020 р. № 717 "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2020 році шляхом залучення кредитів", повідомляє Урядовий портал.

Згідно з додатком до постанови, на загальну суму кредитів нараховується процентний дохід за ставкою 5,95% річних за кредитними договорами з терміном погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів та за ставкою 6,85% за кредитними договорами з терміном погашення через п`ять років після дати отримання кредитних коштів.

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Як повідомлялося, Україна у жовтні 2019 року залучила кредити від Cargill на суму майже 250 млн євро.