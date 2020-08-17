У Нацбанку очікують подальше зниження ставок за кредитами та депозитами

Зниження облікової ставки до 6% ще не повністю відбилося у ставках за депозитами та кредитами.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю РБК сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Ми вважаємо, що зниження нашої облікової ставки до 6% ще не повністю відбилося в ставках за депозитами, там ще є запас. Тому слідом за зниженням ставок за депозитами очікується і зниження ставок по кредитах", - сказав Шевченко.

За його словами, тренд до зниження ставок почався з державних банків, і це добре, тому що держбанки становлять 60% банківської системи.

"Я не кажу, що добре, що вони становлять 60%. Добре те, що найбільша частина банківської системи задала такий тренд. Ще в грудні вартість іпотеки становила 19-20%, а сьогодні банки вже пропонують програми (за ставкою - ред.) менше 10%, окремі приватні банки - під 12-13%. Я впевнений, що тренд буде зберігатися. Якщо Національний банк буде підтримувати, то ставки будуть знижуватися, і для населення, і для юридичних осіб", - вважає голова Нацонального банку.

Він додав, що середня ставка за кредитами для юридичних осіб нині становить 11% річних у гривні, і така ставка доступна якісним позичальникам.

"Це вже те, чого досягла банківська система. Для населення, на жаль, ставка значно вище в сегменті споживчих кредитів", - зауважив Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% із 12 червня 2020 року.