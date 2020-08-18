Курс Bitcoin досягнув піку за останні 2,5 року

За останню добу курс криптовалюти Bitcoin зріс до позначки 12 436 доларів США, що є найвищим показником за останні 2,5 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CoinDesk.

Востаннє вартість криптовалюти була більшою на початку січня 2018 року. Тоді її оцінювали в 14 881 долар США.

За даними Independent, зростання вартості Bitcoin можна пояснити тим, що інвестори впродовж економічної невизначеності під час пандемії коронавірусу шукають альтернативні шляхи для вкладу коштів.

Зазначається, що наприкінці 2017 року вартість криптовалюти Bitcoin перетнула рекордну позначку у 20 тисяч доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня курс Bitcoin перевищив позначку в 12 тисяч американських доларів - вперше з серпня 2019 року.