Bitcoin вперше за рік подолав позначку в $12 тисяч

За останню добу курс Bitcoin перевищив позначку в 12 тисяч американських доларів - вперше з серпня 2019 року.

Курс Bitcoin протягом останньої доби досягав понад 12 000 американських доларів. Як повідомляє Укрінформ, про це інформує портал Binance.

Втім станом на зараз вартість криптовалюти знизилася до 11 165.

Як пише The National, після 50-відсоткового спаду ціни на криптовалюту зросли до приблизно 4 000 доларів (14 680 Dh) в середині березня, коли паніка на тлі пандемії COVID-19 охопила фінансові ринки, вартість криптовалюти повернулася до зростання.

За даними дослідницької компанії Kaiko, Bitcoin менше пов'язаний із золотом та акціями. Саме це робить його привабливим для деяких хедж-фондів, які заробляють собі на життя за рахунок коливань на ринку.

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Як повідомлялося, ціна на Bitcoin в середині березня цього року впала на 50% - це одне з найбільших падінь криптовалюти в історії.