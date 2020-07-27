Bitcoin показав найвищий за майже 2 місяці показник
Укрінформ
Вартість криптовалюти Bitcoin досягла позначки у 10 315 доларів США у понеділок.
Про це повідомляє CoinTelegraph.
«За останню годину вартість Bitcoin перевищила 10 тисяч доларів США й навіть встановила місячний рекорд у 10 315 доларів США», - йдеться у повідомленні.
Аналітики наразі очікуються, що криптовалюта візьме курс на позначку у 10 500 доларів США.
За даним порталу Coin Desk, востаннє Bitcoin коштували більше 10 тисяч доларів 2 червня. Тоді вартість криптовалюти становила 10 268 доларів США.