Bitcoin показав найвищий за майже 2 місяці показник

Вартість криптовалюти Bitcoin досягла позначки у 10 315 доларів США у понеділок.

Про це повідомляє CoinTelegraph.

«За останню годину вартість Bitcoin перевищила 10 тисяч доларів США й навіть встановила місячний рекорд у 10 315 доларів США», - йдеться у повідомленні.

Аналітики наразі очікуються, що криптовалюта візьме курс на позначку у 10 500 доларів США.

За даним порталу Coin Desk, востаннє Bitcoin коштували більше 10 тисяч доларів 2 червня. Тоді вартість криптовалюти становила 10 268 доларів США.