АМКУ перевірить ціни на ПЛР-тести

Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України (колишнє Київське обласне територіальне відділення АМКУ) розпочало дослідження дотримання медичними лабораторіями вимог конкурентного законодавства під час формування цін на проведення ПЛР-тестів.

Про це повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“За запитом депутата відділення розпочало дослідження дотримання вимог конкурентного законодавства під час формування цін на проведення ПЛР-тестів. Наведена в звернені інформація може свідчити про наявність в діях медичних лабораторій у Києві, постачальників та/або виробників ПЛР-тестів ознак порушень конкурентного законодавства, а саме антиконкурентних узгоджених дій (схожі дії на ринку, що призвели до усунення конкуренції) або зловживання монопольним становищем”, - написав Хмельницький, уточнивши, що запит надійшов від депутата Київради Олександра Бродського.

Оскільки це питання важливе, воно точно вимагає дослідження, додав голова відділення АМКУ.

“Ми ж пам’ятаємо як користалися з ажіотажу на маски та дезінфектори свого часу торговельні мережі, як тільки розпочався карантин. Тоді, до речі, ажіотаж тривав недовго. Він закінчився в тому числі завдяки АМКУ, який відкрив справу та почав перевірку за ознаками порушення конкурентного законодавства – одночасних схожих дій на ринку при формуванні ціни на дефіцитні товари. І ціна "зменшилась" вже за кілька днів”, - нагадав він.

Хмельницький зауважив, що АМКУ не може нікого звинувачувати, адже не є ані каральним, ані правоохоронним органом. “Але ми точно скажемо, чи не порушено конкурентне законодавство при формуванні ціни. Бо ринкова економіка має працювати в інтересах громадян. І наша роль – цей інтерес відстоювати”, - підкреслив він.

Вартість проведення ПЛР-тесту у різних лабораторіях коливається від 715 до 2 200 грн.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало дослідження порушення мережами "Епіцентр" та "Нова лінія" конкурентного законодавства під час карантинних заходів.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція провела перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентра" і "Нової лінії". На працівників мережі "Епіцентр" склали 29 протоколів про порушення карантинних вимог.