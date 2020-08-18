Нафта дешевшає на тлі напруженості у відносинах між США і Китаєм

Ціни на нафту еталонних марок знижуються на торгах 18 серпня на тлі збереження напруженості у відносинах між США і КНР.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 18 серпня становить 45,27 дол. За барель, що на 0,22% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 17 серпня ці контракти подорожчали на 0,57 дол. За барель (на 1,3%).

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 18 серпня знизилися в ціні на 0,35%, до 42,74 дол. за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на 0,88 дол. за барель (на 2,1%).

Одним з факторів, що вплинули на зниження нафтових котирувань стало те, що Міністерство торгівлі США 17 серпня оголосило про нові заходи для обмеження доступу китайської телекомунікаційної компанії Huawei Technologies Co. до ключових для її роботи компонентів.

Тим часом трейдери, які стежать за динамікою фондового ринку США, стають більш оптимістичними щодо відновлення економіки: воно може відбуватися швидше, ніж очікувалося.

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Цього тижня трейдери також очікують засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК +, запланованого на 19 серпня. Рівень виконання угоди країнами ОПЕК в липні становив 95%, країнами, що не входять в ОПЕК, - 96%. Таким чином, країни ОПЕК знизили видобуток менше, ніж повинні були за умовами угоди, на 300 тис. барелів на добу, а країни не є членами картелю, - на 140 тис. Барелів на добу. Згідно з раніше досягнутими домовленостями, країни, які не виконували угоду протягом травня-липня, повинні компенсувати це в серпні-вересні.