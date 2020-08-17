Нафта дорожчає напередодні засідання ОПЕК

Ціни на нафту еталонних марок 17 серпня підвищуються напередодні засідання міністерського моніторингового комітету (JMMC) ОПЕК+.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 17 серпня становить 45,17 дол. за барель, що на 0,83% вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю, 14 серпня, ці контракти подешевшали на 0,16 дол. за барель (на 0,4%).

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) дотепер зросли в ціні на 0,98%, до 42,42 дол. за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів знизилася на 0,23 дол. за барель (на 0,5%).

Цього тижня трейдери очікують на засідання JMMC ОПЕК+, яке заплановане на 19 серпня.

"Як очікується, зустріч ОПЕК+ на цьому тижні не принесе великих сюрпризів, а скорочення виробництва триватиме, як було запроваджено в квітні", - зазначають аналітики компанії OCBC.

Тим часом США і Китай відклали торговельні переговори, які були заплановані на 15 серпня, повідомляє Bloomberg. Однак, як наголошує агентство S&P Global Platts, ця новина не вплинула на настрої трейдерів, які очікують, що Китай у короткостроковій перспективі планує продовжити імпортувати великі обсяги нафти зі США.

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Тим часом число діючих нафтовидобувних установок у США минулого тижня скоротилося на чотири одиниці, до 172, як свідчать дані компанії Baker Hughes, оприлюднені 14 серпня. Кількість діючих установок наразі на 598 одиниць менша, ніж на рік раніше.