В Україні вже зібрали 36,7 мільйона тонн зерна

На 13 липня українські сільгоспвиробники зібрали 36,7 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 9,3 млн га (61% до прогнозу).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Фейсбуці.

Загалом аграрії зібрали 39,2 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 3,9 млн тонн за тиждень) із площі 10,4 млн га.

За даними міністерства, станом на 13 серпня намолочено:

пшениці – 25,5 млн тонн із площі 6,3 млн га (96% до прогнозу);

ячменю – 8,6 млн тонн із площі 2,4 млн га (99%);

гороху – 508 тис. тонн із площі 234 тис. га (99% до прогнозу).

Крім того, ріпаку зібрано 2,5 млн тонн з площі 1,07 млн га (96% до прогнозу).

Зазначається, що завершили збирання пшениці і ячменю 15 областей, гороху - 19 та ріпаку - 16 областей.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, в Україні на 6 серпня було зібрано близько 33 млн тонн зернових і зернобобових культур.