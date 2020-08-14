Україна лідирує у рейтингу прозорості публічних закупівель від IDFI

У міжнародному Рейтингу прозорості публічних закупівель, який проводить Інститут розвитку та свободи інформації (IDFI, Грузія) спільно з іншими організаціями, Україна посіла перше місце серед 39 країн, набравши 97,05 бала зі 100.

Про це йдеться в пресрелізі ДП "Prozorro", що є в розпорядженні Укрінформу.

Зазначається, що у міжнародному Рейтингу прозорості публічних закупівель, який проводить IDFI, Україна посіла перше місце та випередила Молдову (92,81) і Колумбію (91,77). Найгірший результат у Таджикистану — 37,88 бала.

Цей рейтинг оцінює законодавство державних закупівель та прозорість процесів на кожному етапі проведення тендеру. Спочатку він охоплював лише євразійський регіон, однак тепер до нього входять 39 країн з усього світу. Публічні закупівлі держав оцінюють за 64 показниками та на різних етапах проведення закупівель.

Ще недавно в цьому рейтингу Україна посідала друге місце (86,26 бала) та програвала Молдові. Утім, за останній рік відбулася низка важливих законодавчих змін, які відзначили експерти при складанні рейтингу. Передусім це нова редакція Закону “Про публічні закупівлі”, яка запровадила дотендерні консультації з ринком та розширила можливість використовувати нецінові критерії на Prozorro.

Крім того, експерти відзначили норму про захист викривачів у Законі “Про запобігання корупції” та запуск онлайн-моніторингу закупівель Держаудитслужбою.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 квітня 2016 року набув чинності Закон України “Про публічні закупівлі”, який забезпечив переведення всіх закупівель в Україні в електронний формат.

Перехід відбувся у два етапи. З 1 квітня 2016 року всі закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro проводили центральні органи виконавчої влади і підприємства, що діють в окремих сферах господарювання (так звані природні монополії). З 1 серпня 2016 року використання електронної системи публічних закупівель стало обов’язковим для решти замовників.