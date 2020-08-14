Клієнти Укртрансгазу зможуть відстежувати онлайн вільні потужності газосховищ

У серпні 2020 року АТ "Укртрансгаз" як оператор підземних газових сховищ (ПСГ) почав щодоби оприлюднювати актуальну інформацію про вільні потужності газосховищ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в Інформаційній платформі оператора газосховищ додано функцію моніторингу вільної потужності закачування та відбору природного газу як на на поточну, так і на наступну добу.

Завдяки новому сервісу замовники послуг зберігання газу – а на сьогодні це 700 українських та 72 іноземні компанії – можуть в особистому кабінеті бачити уточнену

інформацію про вільні потужності закачування та відбору газу 24/7.

У компанії уточнили, що запровадження моніторингу вільної потужності не є вимогаю українського Кодексу газосховищ, але відповідає стандартам роботи інформаційних ресурсів більшості операторів зберігання газу в ЄС.

Станом на 13 серпня Укртрансгаз закачує понад 100 млн кубометрів газу на добу, обсяг газу в ПСГ уже перевищив 23 млрд кубометрів.

Як повідомляв Укрінформ, на початок серпня 2020 року в українських підземних сховищах газу зберігалося понад 22 млрд кубометрів газу, з них 5,2 млрд належать іноземцям і зберігаються в режимі "митного складу".

Наповнення українських газосховищ цього року відбувається рекордними темпами.

Фото: Нафтогаз