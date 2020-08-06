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В "Укртрансгазі" змінилося керівництво

Укрінформ
Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз", тимчасово здійснює повноваження гендиректора компанії заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії у Фейсбуці.

Напередодні призначення, 5 серпня, Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз". Він увійшов до складу правління Укртрансгазу в березні 2017 року та відповідав за управління фінансами. З березня 2019 року він очолив компанію. За час його керівництва, нагадали в компанії, в “Укртрансгазі” відбулася низка перетворень, що суттєво вплинула на газовий ринок не лише України, а й ЄС.

Сергій Перелома народився у 1972 році, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету за фахом "Міжнародні економічні відносини" (спеціалізація — фінанси та кредит). Паралельно з навчанням почав працювати: спершу у приватних компаніях, пізніше — у зовнішньоекономічному філіалі "Промінвестбанку". Згодом був переведений до центрального офісу банку. Після цього працював у Держінвесті України. Згодом очолив департамент страхової компанії "Оранта", потім її дочірнє підприємство "Оранта-життя". На початку 2000 року був призначений заступником фінансового директора, а потім і фінансовим директором ПАТ «Криворіжсталь». З березня 2002 р. по січень 2003 року виконував обов'язки голови правління ЗАТ "Укртатнафта". Після роботи на «Укртатнафті» повернувся на посаду фінансового директора ВАТ "Криворіжсталь". З 2014 року працює першим заступником голови правління НАК "Нафтогаз України"; очолює напрямки співробітництва з питань транспортування і постачання природного газу, митного оформлення, реалізації газу та формування його балансів.

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Як повідомлялося, АТ «Укртрансгаз» забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них.

Компанія входить до складу групи «Нафтогаз», вона володіє 11 підземними газосховищами, розташованими по всій Україні. Їхня загальна місткість становить 31 млрд кубометрів газу, що співставно з обсягами ПСГ Італії, Франції, Угорщини та Австрії разом взятими. Також до складу АТ «Укртрансгаз» входять філії, що надають послуги з комплексного обслуговування, будівництва та капітального ремонту об’єктів газотранспортної галузі.

До 1 січня 2020 року АТ «Укртрансгаз» також управляло українською газотранспортною системою. Однак після завершення анбандлінгу цю функцію здійснює ТОВ «Оператор ГТС України».

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