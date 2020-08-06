В "Укртрансгазі" змінилося керівництво

Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз", тимчасово здійснює повноваження гендиректора компанії заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії у Фейсбуці.

Напередодні призначення, 5 серпня, Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз". Він увійшов до складу правління Укртрансгазу в березні 2017 року та відповідав за управління фінансами. З березня 2019 року він очолив компанію. За час його керівництва, нагадали в компанії, в “Укртрансгазі” відбулася низка перетворень, що суттєво вплинула на газовий ринок не лише України, а й ЄС.

Сергій Перелома народився у 1972 році, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету за фахом "Міжнародні економічні відносини" (спеціалізація — фінанси та кредит). Паралельно з навчанням почав працювати: спершу у приватних компаніях, пізніше — у зовнішньоекономічному філіалі "Промінвестбанку". Згодом був переведений до центрального офісу банку. Після цього працював у Держінвесті України. Згодом очолив департамент страхової компанії "Оранта", потім її дочірнє підприємство "Оранта-життя". На початку 2000 року був призначений заступником фінансового директора, а потім і фінансовим директором ПАТ «Криворіжсталь». З березня 2002 р. по січень 2003 року виконував обов'язки голови правління ЗАТ "Укртатнафта". Після роботи на «Укртатнафті» повернувся на посаду фінансового директора ВАТ "Криворіжсталь". З 2014 року працює першим заступником голови правління НАК "Нафтогаз України"; очолює напрямки співробітництва з питань транспортування і постачання природного газу, митного оформлення, реалізації газу та формування його балансів.

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Як повідомлялося, АТ «Укртрансгаз» забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них.

Компанія входить до складу групи «Нафтогаз», вона володіє 11 підземними газосховищами, розташованими по всій Україні. Їхня загальна місткість становить 31 млрд кубометрів газу, що співставно з обсягами ПСГ Італії, Франції, Угорщини та Австрії разом взятими. Також до складу АТ «Укртрансгаз» входять філії, що надають послуги з комплексного обслуговування, будівництва та капітального ремонту об’єктів газотранспортної галузі.

До 1 січня 2020 року АТ «Укртрансгаз» також управляло українською газотранспортною системою. Однак після завершення анбандлінгу цю функцію здійснює ТОВ «Оператор ГТС України».